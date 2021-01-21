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İranlı tırnakçı ’da yakalandı

İlçesinde bulunan bir döviz bürosuna giderek,  tırnakçılık yoluyla 3 bin Amerikan Doları değerinde parayı alan ve ortalıklardan kaybolan zanlı ’da yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 21.1.2021 22:57 ABONE OL
İranlı tırnakçı İstanbul’da yakalandı

Kocaeli İzmit İlçesinde bulunan bir döviz bürosunda, kasada 3 bin Amerikan Doları açık çıkması üzerine, iş yerinin güvenlik kameraları incelendi. Kameralarda bir şahısın, büronun en yoğun olduğu saatlerde gelerek, görevliden döviz alacağını söyleyerek, kasa görevlisini oyalayıp elindeki paralı alıp sayarken paraları tırnakçılık yolu ile aldığı tespit edildi. Hemen polis ekiplerine haber verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Ekipleri, yapmış oldukları incelemelerde şahısın İran uyruklu M.R olduğunu tespit etti. Benzer suçlardan 4 ayrı kaydı olduğu belirlenen şüphelinin İstanbul'da olduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyon ile şahsı yakaladı. Kocaeli'ne getirilen M.R'nin işlemlerinin devam ettiği tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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İranlı tırnakçı İstanbul’da yakalandı
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