İzmir'de korkutan deprem: AFAD son dakika geçti

İzmir Seferihisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün gece saatlerinden beri sarsıntıların yaşandığı bölgede saatler 05.56'yı gösterdiğinde yaşanan deprem, yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem Manisa ve çevre illerde de hissedildi.

İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!

İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremm ufak çaplı paniğe neden oldu.