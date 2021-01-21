İzmir'de korkutan deprem: AFAD son dakika geçti

İzmir Seferihisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün gece saatlerinden beri sarsıntıların yaşandığı bölgede saatler 05.56'yı gösterdiğinde yaşanan deprem, yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem Manisa ve çevre illerde de hissedildi.
İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremm ufak çaplı paniğe neden oldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 26.46 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih-Saat : 21.01.2021, 05:56:23 TSİ
Enlem : 37.8221 N
Boylam : 26.7133 E
Derinlik : 7.00 km
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