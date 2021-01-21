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'de korkutan deprem: geçti

tarafından az önce geçilen bilgisine göre, 'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak belirlenirken, yaşanan bu sarsıntı sabah saatlerinde ufak çaplı paniğe neden oldu. İşte İzmir depremine ilişkin detaylar;

Giriş Tarihi: 21.1.2021 07:26 Son Güncelleme: 21.1.2021 07:29 ABONE OL
İzmir'de korkutan deprem: AFAD son dakika geçti

İzmir Seferihisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün gece saatlerinden beri sarsıntıların yaşandığı bölgede saatler 05.56'yı gösterdiğinde yaşanan deprem, yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem Manisa ve çevre illerde de hissedildi.

İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!

İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremm ufak çaplı paniğe neden oldu.

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İzmir'de korkutan deprem: AFAD son dakika geçti
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