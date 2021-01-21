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Kumar borcu yüzünden astım hastası eşini boğdu

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Giriş Tarihi: 21.1.2021 ABONE OL
Kumar borcu yüzünden astım hastası eşini boğdu
İstanbul Silivri'de kumar bağımlısı olduğu öne sürülen Süleyman Güngörmüş (42), astım hastası eşi Melek'i (39) boğarak öldürdü. 18 Ocak'ta 3 yıllık evli Süleyman- Melek Güngörmüş çifti arasında iddiaya göre alyans bozdurma nedeniyle tartışma yaşandı. Hastalığı yüzünden 45 kiloya kadar düşen karısı Melek'i boğarak öldürüp evden kaçan katil koca akşam saatlerinde ağabeyine haber verince eve giden ekipler talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Melek Güngörmüş, gözyaşları içinde defnedilirken cani koca tutuklandı. Kadının annesi Peyruze Ayaz ile baba Sait Ayaz, katilin en ağır cezayı almasını istedi.
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Kumar borcu yüzünden astım hastası eşini boğdu
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