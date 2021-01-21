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Odayeri'ndeki seralarda yılın ilk hasadı yapıldı

Belediye Başkanı tarafından Eyüpsultan'ın ilçe köylerinde tarımsal verimliliği artırmak, bölgesel kalkınmayı sağlamak, üretici ve tüketiciyi buluşturmak amacıyla 'nde kurulan seralardan yılın ilk hasadı yapıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 22:11 ABONE OL
Odayeri'ndeki seralarda yılın ilk hasadı yapıldı

Bölge halkını tarım konusunda desteklemek, üretime teşvik etmek, böylelikle ekonomik olarak katkı sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan seralarda dört mevsim üretim yapılıyor.

TOPLANAN ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DAĞITILACAK

Mevsimine göre her türlü sebzenin yetiştirildiği bin metrekarelik iki adet seradan toplanan ürünler Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Market'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapılan seralarda, ilerleyen dönemde bölgede bulunan vatandaşlar da üretime katkıda bulunacak. Böylelikle bölgede tarımla uğraşan vatandaşların desteklenmesi ve Odayeri'ndeki ekonomik kalkınmanın gelişmesi amaçlanıyor.

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Odayeri'ndeki seralarda yılın ilk hasadı yapıldı
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