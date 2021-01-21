Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA - Sivas’ta korkutan deprem! Kayseri ve Tokat’ta hissedildi!

SON DAKİKA - ’ta korkutan deprem! ve ’ta hissedildi!

ve fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. ile 'nın (AFAD) sürekli olarak güncellediği son depremler listesine göre Sivasta bir son dakika depremi meydana geldi. Saat 00.42'de yaşanan sarsıntılar ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgelerde ikamet edenler panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 22.1.2021 01:12 Son Güncelleme: 22.1.2021 01:12 ABONE OL
SON DAKİKA - Sivas’ta korkutan deprem! Kayseri ve Tokat’ta hissedildi!

Yurtta ve dünyada meydana gelen gelen depremleri sürekli olarak güncelleyerek kamuoyuyla paylaşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre Sivas'ın Gemerek ilçesinde saat 00.42'de 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 17.62 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Kayseri ve Tokat illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından merkez üssüne yakın çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - SİVAS'TA 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Sivas depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN DETAYLARI

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA - Sivas’ta korkutan deprem! Kayseri ve Tokat’ta hissedildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA