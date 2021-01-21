SON DAKİKA - Sivas’ta korkutan deprem! Kayseri ve Tokat’ta hissedildi!

Yurtta ve dünyada meydana gelen gelen depremleri sürekli olarak güncelleyerek kamuoyuyla paylaşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre Sivas'ın Gemerek ilçesinde saat 00.42'de 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 17.62 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Kayseri ve Tokat illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından merkez üssüne yakın çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - SİVAS'TA 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Sivas depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;