Zeytinde verimsizliğin nedenleri araştırılıyor

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 11 milyon Zeytin ağacı olan ve AB tarafından zeytinyağı tescil edilen Milas zeytini üretiminde verimsizlikle mücadele edilmesi, sorunların tespit edilebilmesi amacıyla yeni bir proje hazırlandı.

"Zeytinde Verimsizliğin Nedenlerinin Tespiti Ve Sorunlarının Giderilmesi" Projesi hakkında üreticilere ve oda başkanlarına bilgi vermek ve projenin tanıtımını yapmak için Milas'ta üreticilerle bir araya gelindi. Milas Halk Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üreticiler katıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak; "Geçtiğimiz günlerde Milas Ticaret Odası ve Milas Sanayi Odası'nın başvurusu sonucu, polifenolü yüksek olan Milas Zeytinyağları ile ilgili olarak gerek Coğrafi İşaret, gerekse Avrupa Birliğinden tescil almış bulunmaktayız. Bu konuda emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Avrupa Birliği'nden tescil aldık, fakat önemli olan aynı kalitede üretim yaparak ihracat yapmayı hedeflememiz lazım. Zeytinde verimsizliğin ve hastalıkların önüne geçemezsek kaliteli zeytinyağı elde edemeyiz. Muğla zeytin varlığının en önemli potansiyeli Milas'ta bulunmaktadır. Bu proje ile köylerimizde ulaşımı zor olan zeytinliklerimize yol yapılacak, üreticilere kasa dağıtılacak ve zeytinlerin doğru koşullarda fabrikaya ulaşması sağlanacak" dedi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan "Ülke ekonomisine daha çok katkıda bulunmak için uğraşan sektörün değerli katılımcıları ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür ederim. Bir başarıyı yakalamak kolay ama sürdürmek zor. Üretim hacmini sürekli genişletmek için engebeli arazilerin sorunlarını gidererek markalaşma yönünde ilerleyeceğiz. Markalaşma günümüzde çok önemli… Zeytinin kalitesi ve pazarda hak ettiği yeri alması için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.