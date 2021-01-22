Baraj doluluk oranı 22 Ocak 2021: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları kaç oldu?

Baraj doluluk oranı güncel olarak açıklanırken vatandaşların konuya yönelik merakı sürüyor. Bilindiği üzere İstanbul'da yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeni ile 2021 baraj doluluk oranları bir hayli düşmüştü. Son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı verileri bir hayli araştırılıyor. İSKİ baraj doluluk oranlarını güncel olarak resmi sitesinden yayınlıyor. Peki 22 Ocak 2021 Baraj doluluk oranı nasıl? İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları kaç oldu?

BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU? 22 OCAK 2021

Baraj doluluk oranı son günlerde vatandaşların gündeminden düşmüyor. Son olarak İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 31,39'a çıktı. İSKİ verilerine göre 22 Ocak baraj doluluk oranı haberimizde yer alıyor.