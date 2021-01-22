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22 Ocak 2021: İstanbul baraj doluluk oranları kaç oldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre merak ediliyor. Yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk seviyesi her geçen artmaya devam ediyor. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, önümüzdeki hafta İstanbul'a kar yağışının perşembe günü yeniden gelmesi bekleniyor. 22 Ocak 2021 Baraj doluluk oranı nasıl? İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları kaç oldu?

Giriş Tarihi: 22.1.2021 11:26 ABONE OL
Baraj doluluk oranı 22 Ocak 2021: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları kaç oldu?

Baraj doluluk oranı güncel olarak açıklanırken vatandaşların konuya yönelik merakı sürüyor. Bilindiği üzere İstanbul'da yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeni ile 2021 baraj doluluk oranları bir hayli düşmüştü. Son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı verileri bir hayli araştırılıyor. İSKİ baraj doluluk oranlarını güncel olarak resmi sitesinden yayınlıyor. Peki 22 Ocak 2021 Baraj doluluk oranı nasıl? İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları kaç oldu?

BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU? 22 OCAK 2021

Baraj doluluk oranı son günlerde vatandaşların gündeminden düşmüyor. Son olarak İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 31,39'a çıktı. İSKİ verilerine göre 22 Ocak baraj doluluk oranı haberimizde yer alıyor.

İŞTE İSTANBUL'UN BARAJLARINDA SON DURUMU;

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 31,39'a çıktı. İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 31,39'a çıktı. Yüzde 19,16'ya kadar gerileyen baraj doluluğu son dönemde 12 puandan fazla artış gösterdi.

22 Ocak: Yüzde 31,39

21 Ocak: Yüzde 31,04

20 Ocak: Yüzde 30,77

19 Ocak: Yüzde 30,52

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Baraj doluluk oranı 22 Ocak 2021: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları kaç oldu?
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