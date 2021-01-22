Esentepe Camisi inşaatı başladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından projesi hazırlanan ve inşaat çalışmalarına başlanan bin 200 kişinin namaz kılabileceği Esentepe Camisi, Esentepe Mahallesi'nin yeni sembollerinden birisi olacak.

Esentepe Camisi'nin gerek mimarisi gerekse işlevselliği ile Türk – İslam sanatının en güzel örneklerinden birisi olacağını söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Camimiz vatandaşların ibadet için gelecekleri bir yer olmanın yanı sıra otoparkı, bilgi evi ve gençlik merkezi, kütüphane ve taziye evi ile bir çok ihtiyacı karşılayabilecek bir yapıda olacak. En kısa zamanda caminin inşaatını tamamlayıp ibadete açmak istiyoruz" dedi.

Modern ve estetik görüntüsü ile dikkat çeken mimari eserlerden biri olacak olan Esentepe Camisi, 3 bodrum 2 normal kat olmak üzere toplamda 5 kattan oluşacak. 600 kişi kapasiteye sahip olan camide, açık avluların da kullanımıyla 1200 kişi aynı anda namaz kılabilecek.