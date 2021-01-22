Ferdane’nin katili yakalandı

İstanbul'da kaldığı otelde iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt'un katil zanlısı Cemil Yar, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.Bayrampaşa'da bir otelde kalan Ferdane Kurt (43) 12 Ocak günü, aynı otelde kalan Cemil Yar'ın odasında iple boğulmuş bir halde bulundu. Kurt'un cansız bedeni, 3 yaşındaki oğlunun 'Annem yok' diye ağlamasının ardından otel çalışanlarının aramasıyla ortaya çıkarıldı.Cinayet şüphelisi Cemil Yar'ın ise olayın hemen ardından oteli terk ettiği tespit edildi. Cinayete ilişkin çalışmalarını sürdürülen Cinayet Büro Amirliği ve Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak aranan Cemil Yar'ı Başakşehir'de kaldığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.