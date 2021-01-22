Google gazetelere telif ödeyecek

Bir süredir teknoloji şirketleri ve sosyal ağlarla ülkelerin yaşadığı mücadele, Avrupa Birliği'nde (AB) farklı bir boyuta taşındı. Sanal veri arama motoru Google, Avrupa'da bir ilk niteliğindeki anlaşmayla, kullandığı haberler için Fransız yayıncılara ödeme yapacak. Anlaşmaya göre Google, platformunda eserlerine yer verdiği yayıncılara telif hakkı ödeyecek.Google'ın anlaşması, Avrupa'da bir ilk niteliğinde. Uzlaşıya, Avrupa Birliği telif hakkı düzenlemesi kapsamında aylarca süren müzakereler sonucunda varıldı. Uzlaşının, günlük yayın hacmi, aylık internet trafiği, 'siyasi ve genel bilgilere katkı' gibi başlıkları bulunuyor. Ödemelerin nasıl hesaplanacağına ilişkin ayrıntı açıklanmadı. Google, daha önce de Le Monde ve Le Figaro gazetelerinin aralarında bulunduğu bazı Fransız haber mecraları ile ikili anlaşmalar imzalamıştı.AB'nin 2019'da kabul edilen Telif Hakları Yasası, medya kuruluşlarının Google ya da diğer platformların arama sonuçlarında yer alan içerikleri için telif almalarını öngörüyor. Bu içeriklere haber, fotoğraf ve videolar dahil. Medya kuruluşları, Google ya da diğer şirketlerin bu haberler sayesinde reklam geliri sağladığına dikkat çekiyordu. Fransa, AB'nin telif yasasını onaylayan ilk ülke olmuştu.Avustralya da Google ve Facebook'un medya kuruluşlarına ödeme yapmasını istiyor. Bir süredir bu konuda iki teknoloji şirketiyle mücadele ediyor. Konu Avustralya Senatosu'nda ele alınıyor. Avustralya'daki kuralların adil olmadığını iddia eden Google, tepki göstererek, ülkede bazı haber sitelerini aramalarda engelledi.FRANSA Rekabet Kurumu, nisan ayında Google'ı Fransız medya kuruluşlarıyla telif konusunda görüşmelere başlamakla yükümlü kılmıştı. Google Fransa, Rekabet Kurumu'nun aldığı bu karara Temyiz Mahkemesi'ne başvurarak itiraz etmişti. Geçen yıl ekim ayında Google, Fransız medya kuruluşlarıyla telif hakları konusunda yaşadığı tartışmada hukuki açıdan yenilgiye uğramıştı. Temyiz Mahkemesi Google'ın, Fransa Rekabet Kurumu'nun aldığı karara yaptığı itirazı reddetmişti.