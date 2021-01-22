Hakkari'de, 2020'de kadın cinayeti işlenmedi

'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu', 2020 yılı raporunu açıkladı. Rapora göre, geçen sene 300 kadın öldürülürken, 171 kadının ölümü de 'şüpheli' olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl Türkiye'de Kırklareli, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Bolu, Kırıkkale, Karaman, Bitlis, Yozgat ve Hakkari'de ise kadın cinayeti işlenmedi. Hakkari Kadın Girişimciler Derneği ve TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, açıklanan rapora göre, Hakkari'de kadın cinayeti işlenmemesinin sevindirici olduğunu söyledi.



'İLİMİZDE KADINA AYRI DEĞER VERİLİR'



Kadınların, tarih boyunca toplumların çoğunda geri planda tutulduğunu anlatan Sevda Keskin, "Ezilmiş, horlanmış, cinayetten tecavüze, her türlü şiddete maruz kalmıştır. Genellikle aile içi tartışma, aldatma, kıskançlık, namus, geçimsizlik, ekonomik sorunlar, boşanma ya da boşanma talebi kadın cinayetlerinin arkasında yatan nedenlerdendir. 2020 yılında ilimizde kadın cinayetlerinin yaşanmaması sevindirici bir durumdur. Ataerkil yapıya sahip olan toplumumuza rağmen geçmişten bugüne ilimiz özelinde kadına ayrı değer verilmektedir" dedi.



'KADIN KUTSAL VARLIKTIR'



Hakkari'de yerel radyonun genel yayın yönetmeni Hakan Taş ise kentte kadına verilen değerin örf, adet ve geleneklerle bağlantılı olduğunu söyledi. Taş, "Kadına verilen değer çok fazladır. Kadın sadece bir eş görevini yapmıyor. Kadın, her alanda etkilidir. Son yıllarda batıda yaşayanlar, Hakkari'den gelin alıyor. Kadına yönelik şiddet, sevgisizlikten yansıyor. Çünkü kadın başlı başına kutsal bir varlıktır. Bölgemizde kadına verilen değer devam ediyor. Bundan dolayı kadın şiddeti, kadın cinayeti yaşanmıyor" diye konuştu.