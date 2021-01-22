Hasta yakınları dehşet saçmıştı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Tamer Ü., tedavisinin ardından dışarı çıkartıldı. Bu sırada sesini duyan hastane bahçesindeki yakınları ise güvenlik görevlilerine saldırdı. Tekme ve yumruklarla görevlilere saldıran yaklaşık 10 kişiye polisler müdahale etti.

ÜÇ ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle grup dağılırken, Tamer Ü. ile birlikte yakınları İ.S. ve A.S. gözaltına alındı. Çekirge Polis Merkezi'ne götürülen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tamer Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.S. ve A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tamer Ü. ve yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar, hastane bahçesindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, grubun özel güvenlik görevlilerine saldırdığı, bazı saldırganların dubalarla vurduğu ve polis ile güvenlik görevlilerinin saldırganlara müdahale ettiği anlar yer aldı.