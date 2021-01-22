İş adamına ‘itibar temizliği’ şantajı! 500 bin lira istediler

PARAYLA YAKALANDILAR

Savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine Emniyet güçleri ile iş birliği yapan iş adamı Erol D., istedikleri parayı vereceğini söyleyerek suçluları ofisine davet etti. Görüşme esnasında parayı almak için tehditlerine devam eden şüpheliler, seri numarası önceden polis tarafından alınan 500 bin TL'yi alarak ofisten ayrıldılar. Ofis çıkışında polis tarafından yapılan baskında şantaj için aldıkları paralarla yakalandılar. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

