Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kartal- Çayırova arasında çalışan İETT otobüsü şoförü yol verme kavgasında yaralandı

- arasında çalışan otobüsü şoförü yol verme kavgasında yaralandı

ile ’nin ilçesi arasında çalışan 133 Ş hat numaralı otobüsünün sürücüsü, trafikte seyir halindeyken yol verme kavgasında kolundan yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 23.1.2021 01:08 ABONE OL
Kartal- Çayırova arasında çalışan İETT otobüsü şoförü yol verme kavgasında yaralandı

İstanbul Kartal ile Kocaeli'nin Çayırova ilçesi arasında çalışan 133 Ş hat numaralı, 34 TP 9893 plakalı İETT otobüsünün ismi öğrenilemeyen sürücüsü iddialara göre akşam saatlerinde seyir halindeyken bir sürücüyle yol verme konusu nedeniyle tartıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Taraflar tartışmalarını araçlarını durdurarak devam ettirdi. Bu sırada İETT otobüsüne binen bir kişi, sert bir cisimle şoför mahallinin camına vurdu. Kırılan camdan düşen parçalar İETT şoförünün kolunu kesti. Kolundan cam kesmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından diğer sürücü kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal- Çayırova arasında çalışan İETT otobüsü şoförü yol verme kavgasında yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA