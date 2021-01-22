Kartal- Çayırova arasında çalışan İETT otobüsü şoförü yol verme kavgasında yaralandı

İstanbul Kartal ile Kocaeli'nin Çayırova ilçesi arasında çalışan 133 Ş hat numaralı, 34 TP 9893 plakalı İETT otobüsünün ismi öğrenilemeyen sürücüsü iddialara göre akşam saatlerinde seyir halindeyken bir sürücüyle yol verme konusu nedeniyle tartıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Taraflar tartışmalarını araçlarını durdurarak devam ettirdi. Bu sırada İETT otobüsüne binen bir kişi, sert bir cisimle şoför mahallinin camına vurdu. Kırılan camdan düşen parçalar İETT şoförünün kolunu kesti. Kolundan cam kesmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından diğer sürücü kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.