Koronavirüs kahramanlarının karla kaplı yollarda filyasyon azmi

Tunceli'de etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Vaka sayılarının yüzde 80 düştüğü ve bazı ilçelerde sıfırlandığı kentte, koronavirüsle mücadelede önemli yeri bulunan filyasyon ekipleri, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının da sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kırsal alanlarda çalışmalarını yürütüyor. Filyasyon görevlileri, evlerinde izole edilen Covid-19 hastalarıyla temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 51 ekip ve 100 kişiden fazla sağlık çalışanı ile virüsün izini sürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği alanlarda, paletli ambulansın gidemediği yollarda, kilometrelerce yürüyen ekipler, bütün bu zorluklara rağmen görevlerini başarı ile yürütmenin gururunu yaşıyor.



'ZORLUKLARA RAĞMEN YÜRÜTÜYORUZ'



Koronavirüsün yayılmasını engellemek için karlı yollarda çalışma yürütmenin onur ve gurur verici olduğunu belirten Tunceli Filyasyon Sorumlusu Dr. Ece Esma Türkel, "Talimatları en iyi şekilde yürütmeye çalışmaktayız. Vaka sayılarımız alınan kararlar, filyasyon çalışması mücadelemiz ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarıyla bayağı düştü. Fakat bununla birlikte vatandaşlarımızda ve bizlerde bir rehavet oluşmasın. Yer yer eksi 20 derecede ve kar kalınlığının 2 metre olduğu yerlerde filyasyon çalışmalarımızı zorluklara rağmen yürütüyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz, bizler filyasyon çalışmasını yürütürken temaslı kişi bilgilerini bizlere eksiksiz bildirmesidir. Bu süreçte bize destek olunacak tek durum budur. Bizler ne kadar zorlu da olsa bu çalışmaları yürütmekten oldukça gurur ve onur duyuyoruz" dedi.



'BAZEN YÜRÜYEREK DEVAM ETMEK ZORUNDA KALIYORUZ'



Sürecin başından itibaren Tunceli Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görev alan Dr. Eylül Yudum Yavuz da vatandaşın kurallara uyması gerektiğini hatırlatarak, "Zorlu kış şartlarında kapanan köy yollarında paletli araçlarla halkımıza koronavirüs ile mücadele konusunda destek sağlıyoruz. Bazen araçlarımızın giremediği noktalarda yürüyerek devam etmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda bize destek olmalarını, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesini istiyoruz" diye konuştu.



'HEM KORONAVİRÜSLE HEM KARLA MÜCADELE EDİYORUZ'



Yoğun kar yağışının ardından koronavirüsün yanında karla da mücadele ettiklerini söyleyen filyasyon görevlisi Mahsum Bal ise yaklaşık 6 aydır bu sürecin içinde olduğunu, izin kullanamadan çalıştıkları günler olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:



"Şu anda vaka sayısı olarak çok iyi durumdayız. Fakat karın yağması ile birlikte mücadelemiz boyut değiştirdi. Artık sadece koronavirüs ile değil karla da mücadele ediyoruz. Bu süreçte dünyada ve ülke genelinde birçok sağlık çalışanı arkadaşımız hayatlarını kaybetti. Bu işin ciddiyetinin farkında olun lütfen. Biraz daha sabır bekliyoruz. Maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edelim. Bu zorlu hava şartlarında işimizi eksiksiz yapabilmemiz için vatandaşlarımızdan beklentimiz, temaslı kişileri bizlere eksiksiz vermeleridir."