Pitbull'un saldırdığı minik Bahar, evine döndü!

'ÇOK BÜYÜK BİR İHMAL VAR'

Anne Fatma Dağaşan da sorumluların bulunup cezalandırılmasını isteyerek, "Aklımda tek bir soru var; acaba bu pitbullun sahibi o anda çevrede miydi? Ben bu acıyı yaşamak zorunda değilim. Kaza olur 'kader' denir susulur; ama bu çok büyük bir ihmal. Kabul edemiyorum bunu. Bir insanın pitbull sevdası yüzünden kendisini tatmin etmesi yüzünden benim bu acıyı, çocuğumun bu şekilde acı çekmesini kabul edemiyorum. Sahibini bulunmasını istiyorum. Ağızlık takılsın takılmasın ben kabul etmiyorum. Pitbul tehlikeli bir hayvan hiçbir şekilde insan içine çıkarılmaması gerekiyor" diye konuştu.

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PİTBULl BARINAĞA TESLİM EDİLDİ, SAHİBİ ARANIYOR



Öte yandan saldırının ardından bölgede polis ekipleri tarafından yakalanan pitbullun sahibi hala bulunamadı. Polis, köpeğin sahibini arama çalışmalarını sürdürürken, beslenmesi ve ticareti yasak olan 4 köpek ırkı arasında yer alan pitbull, barınağa teslim edildi. Pitbull, barınakta yasaklı köpeklerin bulunduğu özel bölüme alındı.