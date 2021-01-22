Şanlıurfa'da deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bugün saat 08.14'te meydana gelen depremin 2.3 şiddetinde ve merkez üssünün Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk olduğunu duyurdu. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen deprem, korkuya neden oldu. Bazı vatandaşların, depremin ardından evlerini terk ettiği görüldü.2. 3 şiddetindeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.Bu depremin ardından saat 08:22'de merkez üstü Sahin'de 1.8 ve saat 08.37'de de merkez üstü Horzum'da 2.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

VALİ ERİN'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa'da meydana gelen küçük ölçekli depremde olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Şanlıurfa'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen 3 ayrı küçük ölçekli depremle ilgili Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den açıklama geldi. Deprem nedeniyle AFAD İl Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldığını belirten Vali Erin, "İlimiz genelinde tespit edilen herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Rabbim muhafaza eylesin" dedi.