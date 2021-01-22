Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 5 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa karayolunun 47. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alişan Bahar idaresindeki 46 AAY 060 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi. Meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.