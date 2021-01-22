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Semt Pazarlarındaki balık satıcıları denetlendi

'nda avının yasaklanması sonrasında tezgahlarda satılan balıklar da sıkı denetimden geçirildi. Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetim Ekibi, ilçede kurulan pazarlarda denetim yaparak standartlara uymayan balıklara el koydu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 22.1.2021 21:07 ABONE OL
Semt Pazarlarındaki balık satıcıları denetlendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki denetimlerde sıklaştırıldı. Denetim ekipleri pazarlarda bir yandan vatandaş sağlığını korumak amacıyla denetimler yaparken bir yandan da satılan ürünlerin standartlara uygun olup olmadığını kontrol etti.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Ekipleri bu kez Eyüpsultan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle ortak denetim gerçekleştirdi. Ekipler, sorumluluk bölgesinde bulunan 18 pazarın tümünde balık satışıyla ilgili incelemede bulundu.

İstanbul Boğazı'nda balıkların yetişmesi ve neslini devam ettirmesi için başlatılan yasaklar sonrası avlanan ve tezgahlara küçük boyutlarda getirilen balıklar sıkı kontrolden geçirildi. Yapılan denetimlerde standartlara uymayan balıklara ise el konuldu.

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Semt Pazarlarındaki balık satıcıları denetlendi
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