Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla, Datça ve çevre illerde hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre saat 09:57'de Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşirken, Türkiye'den merkez üssüne en yakın bölgenin Datça, Muğla olduğu açıklandı. Depremin büyüklüğü ise AFAD Deprem Dairesi tarafından 4.3 olarak ölçüldü. İşte, Ege Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin detaylı veriler ve son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ DUYURDU!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre ise deprem 13.8 kilometre derinliğinde ve 4.4 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ