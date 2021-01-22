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Son Dakika Haberi: 'nde korkutan deprem! , ve çevre illerde hissedildi! ve son depremler listesi

ve ’nden gelen son dakika verilerine göre ’nde deprem meydana geldi. Bölgede ve , başta olmak üzere çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, deprem merkez üssüne yakın olan ve hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Ege Denizi’nde meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.1.2021 10:24 Son Güncelleme: 22.1.2021 10:32 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla, Datça ve çevre illerde hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre saat 09:57'de Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşirken, Türkiye'den merkez üssüne en yakın bölgenin Datça, Muğla olduğu açıklandı. Depremin büyüklüğü ise AFAD Deprem Dairesi tarafından 4.3 olarak ölçüldü. İşte, Ege Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin detaylı veriler ve son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ DUYURDU!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre ise deprem 13.8 kilometre derinliğinde ve 4.4 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son Dakika Haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla, Datça ve çevre illerde hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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