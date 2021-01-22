Son dakika: Kuzey Kore'den şok karar! Güney Kore aksanında konuşmak yasaklandı

Vatandaşların sürekli olarak gözlem ve denetim altında tutulmasıyla bilinen Kuzey Kore'de çocuklarının müzik dinlemesine izin veren ebeveynler için para cezaları, Güney Kore televizyonunu izleyenlere 15 yıl hapis, kayıtlı olmayan yabancı cep telefonları için ömür boyu hapis cezası, ellerinde ABD ve Japonya'dan ithal edilen ürünler bulunduranlar için ölüm cezası gibi cezalar veriliyor.

Daily NK ayrıca, Güney Kore'den ithal edilmiş eşya bulunduran herkesin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını, Amerika Birleşik Devletleri veya Japonya'dan ithal edilmiş ürün bulunduranların ölüm ise büyük ihtimalle ölüm cezası aldığını aktardı.

Yasada Güney Kore ürünlerine ve Güney Kore aksanına yapılan vurgu, hükümetin daha zengin ve demokratik Güney'in, Kuzey Kore vatandaşları üzerindeki etkisi konusunda ne kadar endişeli olduğunu gösteriyor.