Son yağışlar, Konya Ovası'nda çiftçiye 'can suyu' oldu

Ekim alanı 2 milyon 200 bin hektar olan Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Bu nedenle 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ve kuraklık tehlikesi olan Konya Ovası'nda son yağışlar, çiftçi için 'can suyu' oldu. Karatay ilçesinde çiftçilik yapan Sıtkı Çetinkaya, son yağışlarla üretim dönemini yüzde 20 zararla atlatacaklarını belirtti. Çetinkaya, ''Bu yağışlarından dolayı ne kadar şükretsek az çünkü çok ihtiyacımız vardı. Bu yıl çok kuraklık yaşadık. Ekilen tohumlarda, yağış olmaması nedeniyle yüzde 20'ye yakın hasar oluştu. Bu yağışlar, tohumların tekrar çimlenmesi için faydalı oldu. Özellikle 4'üncü ve 5'inci aylarda toprağın yağışa ihtiyacı var. Yağış devam ederse biz bunu yüzde 20 hasarlı atlatmış olacağız. Son yağışlar bizim için bir can suyu oldu. Çok bereket getirdi. Yağış olmasaydı çiftçi çok büyük sıkıntıdaydı. Yağış olmasaydı yer altı sularında büyük sıkıntı yaşayacaktık'' diye konuştu.



'RAHAT NEFES ALDIK'



Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker de son yağışlarla çiftçinin biraz daha rahat nefes aldığını dile getirerek, ''Çiftçi çok dardaydı. Son yağışlar yüzümüzü güldürdü. Psikolojimiz düzeldi. Allah bereketini artırdı. Kar lokal; bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok ama yağış genelde iyi. Biz rahat bir nefes aldık'' dedi.



GÜBRE FİYATINI YÜKSELTEN TÜCCARLARA TEPKİ



Yağışlarla birlikte gübre fiyatlarını artıran tüccarlara tepki gösteren Kavuneker, şöyle konuştu:



''Yağış olmadığında çiftçi, sahaya inip, gübre gibi işlerine bakmıyordu. Yağış olduktan sonra sahaya indi, 'gübre alayım' diye tüccara gitti, 2 bin 400 lira olan gübrenin fiyatı 2 bin 900 liraya çıktı. Tüccar, bu çiftçinin sırtından bu kadar parayı kazanmayı bıraksın. Ne oldu da zam yaptınız? Bugün tekrar mesajlar geldi, '3 bin 100 lira yapacağız' diye. Üretim yapmayın, mı diyorsunuz? Çiftçiyi tehdit ediyorsunuz. Kazancınız helal olsun; ama bu fahiş fiyatlarla bu iş olmaz. Sizin aldığınız gübrenin, deponuza indirdiğiniz gübrenin fiyatlarını da biliyoruz. Bu çiftçiye yazık etmeyin, bu çiftçiyi üretimden kaçırmayın. Eğer bu çiftçiyi üretimden kaçırırsanız hepimiz aç kalırız. Biz 1850 liraya buğday sattık. Şu an buğday piyasada 2 bin 250 lira. Buğday, gübre kimin elinde? Esnafın, tüccarın elinin altında. Bizim kimsenin kazancında da gözümüz yok ama 2 bin 400 liralık gübre; ne değişti de 2 bin 900 lira, 3 bin lira oldu? Talep artınca mı böyle oldu? Yazıktır, günahtır. Bu çiftçi, gübreyi 3 bin liraya nasıl alacak? Daha baharda yağışın olup, olmayacağı belli değil ama gübre fiyatları bir anda yükseldi. Tedbir alınması lazım yoksa bu çiftçi sahadan çekilecek.''