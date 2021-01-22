SON DAKİKA AÇIKLANDI! Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte 22 Ocak Korona tablosu ile bugün vaka sayısı

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısına dair tüm gelişmeler milyonlarca kişinin akşam saatlerine doğru gündemindeki yerini alıyor. Geçtiğimiz gün gelen verilere göre 153 kişinin salgın kaynaklı hayatını kaybettiği ifade edilmiş öte yandan 6 bin 289 yeni vakanın tespit edildiği ifade edilmişti. Şuan ise gözler Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanan verilere çevrildi. Peki, 22 Ocak 2021 Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri…
TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
22 Ocak bugün binlerce vatandaş Türkiye corona virüsü vaka sayısı için Bakan Fahrettin Koca'dan gelecek açıklamayı bekleyişe geçti. Salgının ilk günlerinden itibaren ülkemizde pozitif hasta, ölü, iyileşen, yoğun bakımda tedavi gören kişi sayısı gibi tüm veriler kamuoyu ile paylaşılıyor…
VAKA SAYISI: 5 bin 967
HASTA SAYISI: 734
VEFAT SAYISI: 149
85 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLER İLE ECZANE ÇALIŞANLARININ AŞILANMASI
Kovid-19 mücadele sürecinde 85 yaş ve üzerindekiler ile eczane çalışanlarının aşılanmasına başlandı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 85 yaş ve üstündekileri aşılama çalışmalarının ülke genelinde kısa sürede tamamlanmasının planlandığı belirtildi.
BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz." ifadesini kullandı.
Koca'nın bu ifadeleriyle birlikte paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin evlerine gittikleri yaşlılara aşı yaptıkları, vatandaşların ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri anlar yer aldı.
BAŞKENTİN EN YAŞLI İKİ KADINI AŞILANDI
Kovid-19 mücadele sürecinde bugün aşılananlar arasında 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel de vardı.
Başkentin en yaşlıları olan Çoğalan ve Yücel'e aşı yapan sağlık ekibi, herhangi bir yan etki görülmesi ihtimaline karşı bir süre Çoğalan ve Güllü'nün yanında bekledi.