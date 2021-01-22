Türkiye, koronavirüse savaş açtı! Eskişehir’de harita maviye döndü

BİR AYDA 81 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı mart ayından bu yana, 81'i son 1 ayda olmak üzere 711'i geçti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük pozitif vakaların azalmasına rağmen denetimlerini sürdürüyor. Halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerinde HES kodu sorgulaması yapılıyor.



54 BİN KİŞİ KORONAYI ATLATTI

Eskişehir'de koronavirüsün ortaya çıktığı mart ayından bu yana 385 bin 265 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 56 bin 217 kişi pozitif çıktı. Kentte 702 kişi halen tedavi görürken, 54 bin 804 kişi ise koronavirüsü atlatarak, iyileşti.