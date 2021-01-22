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Türkmen: İBB kamuoyunu ekmek üzerinden kandırıyor, pes!

’nin büfelerinde ekmek satışının yasaklanacağını dair yalan içeriklerle ilgili tarafından yalanlamıştı. Belediye Başkanı de, İBB'nin yalan içerik ürettiğini hatırlatarak, “Tarım Bakanlığı ‘evde üretilip satılan ekmekler’ için bir kamu sağlığı genelgesi yayınlıyor. İBB ‘ucuz ekmek satmamız engelleniyor’ diye algı yapıyor. Yeni işler yapmayacaksınız anladık ama ekmek üzerinden bari kamuoyunu kandırmayın!” dedi.

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Giriş Tarihi: 22.1.2021 19:10 ABONE OL
Türkmen: İBB kamuoyunu ekmek üzerinden kandırıyor, pes!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) büfelerinde ekmek satışının yasaklanacağını dair yalan içeriklerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. Bakanlık, belediyelere ait araçlarla ve belediyelerin kendi büfelerinde ekmek satışını yasaklayan bir talimat bildirimi ya da genelgesi olmadığını ifade emişti.

İBB’nin iddiasını bakanlık yalanladı

TARIM BAKANLIĞI "GERÇEĞİ YANSITMIYOR" DEMİŞTİ

Bakanlık ayrıca "Sosyal medya mecralarında ve kimi basın yayın organlarında 'Tarım ve Orman Bakanlığı Mobil araçlarda ve İBB'nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladı' iddiası adı altında yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle birlikte Bakanlığımızı karalama maksadı taşımaktadır" demişti.

TÜRKMEN, "EKMEK ÜZERİNDEN BARİ KAMUOYUNU KANDIRMAYIN!"


Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından İBB'nin ekmek üzerinden algı çalışması içerisinde olduğunu ifade etti. Başkan Türkmen, "Tarım Bakanlığı 'evde üretilip satılan ekmekler' için bir kamu sağlığı genelgesi yayınlıyor. İBB 'ucuz ekmek satmamız engelleniyor' diye algı yapıyor. Pes! Hazır fabrika, sistem teslim aldınız. Yeni işler yapmayacaksınız anladık ama ekmek üzerinden bari kamuoyunu kandırmayın!" ifadelerini kullandı.

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Türkmen: İBB kamuoyunu ekmek üzerinden kandırıyor, pes!
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