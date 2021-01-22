Yarıyıl tatilinde dijital detoks yapın

Yaklaşık 18.5 milyon öğrenci için yarıyıl tatili bugün başlıyor. Nisan ara tatilinin de yarıyıl tatiline eklenmesiyle öğrenciler 15 Şubat Pazartesi gününe kadar tatil yapacak. Pandemi nedeniyle uzun bir süredir evde uzaktan eğitim gören öğrenciler de bu yarıyıl tatiline birçok ilki tecrübe ederek girecekler. Öğrencilere basılı karne dağıtılmayacak, elektronik ortamda karneler verilecek. Liseliler ise karne almayacak. İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4'üncü sınıflar ile ortaokullarda ise 100 üzerinden karne notu olacak. Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler. Lise sınavları ikinci yarıyılda yapılacak. Yarıyıl tatiliyle birlikte lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin katıldığı kurslarda ise yüzyüze eğitim başlıyor. Kurslar bugünden itibaren yüzyüze eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Eğitim uzmanları uzun bir süredir dijital eğitim alan öğrencilerin bu yarıyıl tatilinde evdeki teknolojik cihazları kapatarak haftada en az 1 gün dijital detoks yapmaları öneriyor. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, öğrenci ve velilere yönelik yarıyıl tatili için şu önerilerde bulundu:Anne ya da babanızın eskiden oynadığı bir oyunu öğrenip oynayın.Lezzetli ve değişik kurabiyeler yaparak, süt eşliğinde afiyetle yiyin.Yeni kitaplar alarak ya da eski kitaplarınızı tekrar okuyarak, kitap okumanın zevkine varın.Evde ailenizle turnuvalar düzenleyin. (Satranç, tavla, dama...)Dışarı çıkma izin saatlerinizde dışarı çıkmak isterseniz mama ya da süt ile bir sokak hayvanı besleyin.Uzaktaki bir tanıdığınıza mektup yazın ya da mail atın.Haftada iki gün muhakkak ilginizi çeken bir belgesel izleyin.Küçük şefler olarak mutfağa girip kahvaltı hazırlığına yardımcı olun.