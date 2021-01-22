Yeni Kaymakam Ongu’dan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Şanlıurfa Siverek İlçe Kaymakamı Hasan Ongu, vatandaş ziyaretleri kapsamında ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Kaymakam Ongu, bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haşim Beyazgeyik ve sosyal inceleme görevlileriyle Hasan Çelebi ve kırsal Yoğunca Mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında aile fertleriyle sohbet edip taleplerini dinleyen Ongu, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit edeceklerini söyledi.

Ongu, imkanlar dahilinde en kısa sürede çözüm üreterek vatandaşların mağduriyetini gidermeye gayret edeceklerini belirtti.

Kaymakama teşekkür eden aileler, kendilerini ziyaret eden ve taleplerini doğrudan iletmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.