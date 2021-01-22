Yeni nesile fotoğraflarla "tarım ve kadın" anlatılacak

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tokat Temsilciliği "Toprak ve Kadın" temalı fotoğraf yarışması düzenliyor. KADEM, bu fotoğraf yarışmasıyla kadınların toprakla ve tarımla şekillenen hayatlarını yeni nesile tanıtmayı amaçlıyor. Yarışmanın hedefleri arasında Tokat'ta kadın emeği üzerinden farkındalık oluşturmak, kadın emeğine dikkat çekmek ve nitelikli bir görsel arşiv oluşturulmak var.

BİRİNCİYE 10 BİN LİRA ÖDÜL VERİLECEK

Fotoğraf yarışmasının jüri üyeleri arasında Tokat GOP Üniversitesi Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Grafik Tasarım Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Adem Yücel, Yönetmen, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Yıldırım Kara, Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni Buket Çan Kaya, Tokat GOP Üniversitesi Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Grafik Tasarım Öğretim Görevlisi Dr. Mahir Yerlikaya, KADEM Tokat İl Temsilcisi Müjgan Arslan, Tokat Hürsöz Gazetesi'nden Gazeteci Seda Batur, Fotoğraf Sanatçısı Sevde Sevan Usak ve Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Üzümcü bulunuyor.

"Toprak ve Kadın" temalı fotoğraf yarışmasının birincisine 10 bin lira, ikincisine yedi bin lira, üçüncüsüne ise beş bin lira verilecek. Fotoğraf yarışmasına son katılım tarihi ise 1 Mart 2021.