2 yıldır çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı

Kamu Düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanıp adalete teslim edilmesi konusunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Van Emniyet MüdürlüğübAsayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, özel olarak kurulan ekibin yaptığı çalışmalar wonucunda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" 2 dosyası, "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" "Resmi Belgede Sahtecilik", "Nitelikli Konut Dokunulmazlığının İhlali", "Mala Zarar Verme" suçlarından 6 farklı dosyadan aranması, 27 yıl 10 ay hapis kesinleşmiş cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan N.İ. isimli şahısın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ejiplerince, yapılan uzun ve nitelikli çalışmalar sonucunda N.İ.'nin kullanmış olduğu araç tespit edilerek takibe alındı.

Takibe alınan N.İ. Van sınırları içinde titiz çalışma sonucunda düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gozlatina alinan N.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri nezaretinde adliyeye götürülen şüpheli N.İ. ise çekim yapan gazetecilere el salladı.