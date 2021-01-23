336 tedbirsize ceza

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde Cuma günü yapılan uygulamalarda bin 37 iş yeri denetlenirken, 20 bin 588 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 6 kişiye, maske takma kuralına uymayan 150 kişi ve 2 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içen 42 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 120 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 ve Koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 olmak üzere toplam 336 idari para cezası uygulandı. Yine yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 168 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan tedbirler kapsamına bin 370 araç kontrol edildi