Aranan 26 kişi 'Huzur’a takıldı

Vatandaşın mevcut huzur ve güven ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yurt genelinde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.Bu kapsamda Kocaeli genelinde gün boyu yapılan uygulamalarda 4 bin 284 kişi sorgulanırken, 510 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde aranan 26 kişi yakalandı. Ayrıca üst araması yapılan 2 kişi üzerinden 4 buçuk gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan Koronavirüs tedbirleri kapsamında, alınan tedbirlere uymayan veya kuralları ihlal eden 87 kişi ve 26 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı. Kapanma saatine uymayan 1 iş yerinede tutanak tutuldu.