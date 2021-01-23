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Azılı hırsızlar yakalandı

'nin ilçesinde farklı tarihlerde 2 ayrı evden hırsızlık suçunun faili oldukları tespit edilen 4 kişi ’da yakalanarak gözaltına alındı. 10 ile 28 arası suç kaydı bulunan 4 şüpheli de sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 23.1.2021 23:49 Son Güncelleme: 23.1.2021 23:55 ABONE OL
Azılı hırsızlar yakalandı

Gebze ilçesinde, Ocak ayında farklı tarihlerde meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olayında yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

Olayla ilgili araştırma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren kişilerin benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan ve İstanbul'da oturan 4 kişi olduğunu tespit etti.

Azılı hırsızlar yakalandı | Video

İstanbul'da düzenlenen operasyon ile 28 ayrı suçtan sabıkalı M.D, 18 ayrı suçtan sabıkalı F.T 17 ayrı suçtan kaydı bulunan S.D ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.T yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'ne getirilen ve tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.

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Azılı hırsızlar yakalandı
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