Başkent EDAŞ Zonguldak ve Bartın'daki kesintileri büyük oranda giderdi

Çalışmalar sahadaki ekip sayısı 7/24 esasına göre en üst düzeye çıkarılarak sürdürülüyor. Çalışmalar neticesinde Bartın'da enerjisiz trafo kalmazken, Zonguldak'ta ise son enerjisiz trafolara müdahale ediliyor.

Zonguldak Ereğli'deki Karakavuz Köyü sakinleri, gece gündüz demeden çalışan ekiplere sıcak yemek ikram ederek teşekkür etti.

Zonguldak ve Bartın illerinde yer alan bazı bölgelerdeki elektrik kesintileri, Başkent EDAŞ'ın yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdikleri mesai sonrası çözüme ulaştı. Bartın'da enerjisiz trafo kalmazken, Zonguldak'ta ise son enerjisiz trafolara müdahale gerçekleştiriliyor.

Pazar gününden bu yana süren çalışmalara destek vermek üzere İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Adana, Mersin ve Hatay'dan ekipler bölgeye intikal ederek çalışmalara destek veriyor.

Toplamda 9 İlden gelen 207 kişilik ekip ile birlikte, 99 araç, 9 jeneratör ve 15 iş makinesi ile Zonguldak ve Bartın'ın yeniden enerjilendirilmesi için aralıksız çalıştı.

GENEL MÜDÜR SAMSA'DAN TÜM EKİPLERE TEŞEKKÜR

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, Başkent EDAŞ'ın Zonguldak ve Bartın ekipleriyle desteğe gelen tüm ekiplere, çetin şartlarda gösterdikleri fedakârca mücadele için müteşekkir olduğunu belirterek, "Bu yoğun çalışmalar süresince sahadaki öngörülebilir olan veya olmayan birçok tehlikeye rağmen operasyonumuzu kazasız belasız atlatmak en büyük mutluluk kaynağımız" şeklinde konuştu.

Mücadele süresince, Zonguldak ve Bartın'a afet şartları yaşatan yoğun kar yağışı ve fırtınanın etkilerini en kısa sürede gidermeye ve enerji arzını yeniden sağlamaya odaklandıklarını ifade eden Samsa, "Gayemize ulaşana dek, enerjisiz kalanların dertleriyle dertlenip, enerjiye kavuşturduğumuz müşterilerimizle sevindik. Çabamızda bizlerle işbirliği içerisinde yol alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, değerli yöneticilerine teşekkür ederiz" dedi.

ZONGULDAK KARAKAVUZ KÖYÜNDEN SICAK TEŞEKKÜR

Başkent EDAŞ ekiplerinin bu dönemde yaşadığı yoğun ve uzun mesai sonrasında, Zonguldak'ın Kdz Ereğli ilçesindeki Karakavuz köyü sakinleri kendilerine teşekkür etti.

Anadolu insanının misafirperverliğinin bir örneğini daha yaşatan Karakavuz Köyü sakinleri Başkent EDAŞ ekiplerini sıcak yemeklerle donattıkları sofralarında en iyi şekilde ağırladı. Ekipler yemek için verilen aranın ardından, enerjisiz köy ve yerleşim yeri kalmaması için çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.