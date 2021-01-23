Hafta sonu A101, BİM, ŞOK marketler ve bakkallar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Bugün Marketler açık mı, saat kaça kadar açık?

Hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri bugün de binlerce kişinin araştırma konusu haline geliyor. Hafta sonu uygulanacak olan ve 56 saat boyunca kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma yasağı sürecinde market ve bakkalların belirlenen saat aralıklarında hizmet vermesine izin veriliyordu. Konuya ait tüm detaylar İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile kamuoyuna duyuruldu. Peki, Cuma günü bugün bakkal ve marketler saat kaça kadar açık? Yarın hafta sonu A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte tüm detaylar…
BUGÜN VE HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
Sokağa çıkma yasağı ile birlikte market çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre kısıtlama saatlerinde 10.00-17.00 saatleri aralığında vatandaşların evlerine en yakın işyerlerinden ihtiyaçlarını gidermelerine izin veriliyor.
Market çalışma saatleri sabahın ilk ışıklarından itibaren araştırılıyor. BİM, A101, Migros, Carrefour, ŞOK, File gibi birçok market çalışma saatlerini resmi sitesi üzerinden duyururken genelgede yayımlanan detaylara göre; hafta sonu 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verildiği biliniyor..
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.