Hafta sonu A101, BİM, ŞOK marketler ve bakkallar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Bugün Marketler açık mı, saat kaça kadar açık?

Hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri bugün de binlerce kişinin araştırma konusu haline geliyor. Hafta sonu uygulanacak olan ve 56 saat boyunca kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma yasağı sürecinde market ve bakkalların belirlenen saat aralıklarında hizmet vermesine izin veriliyordu. Konuya ait tüm detaylar İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile kamuoyuna duyuruldu. Peki, Cuma günü bugün bakkal ve marketler saat kaça kadar açık? Yarın hafta sonu A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte tüm detaylar…

BUGÜN VE HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte market çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre kısıtlama saatlerinde 10.00-17.00 saatleri aralığında vatandaşların evlerine en yakın işyerlerinden ihtiyaçlarını gidermelerine izin veriliyor.