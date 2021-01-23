Dağda mahsur kalan kardeşler kurtarıldı

Hakkari'nin Kırıkdağ köyü Dikmen Mahallesi Alagipe mezrasında hayvanları için topladıkları otları almaya giden Nevzat ve Mustafa Çiftçi kardeşlerden haber almayan ailesi jandarmaya haber verdi.

İhaber üzerine jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri kardeşleri aramaya başladı. Kardeşlerle irtibat kurulmasının ardından ekipler, dağlık alanda kardeşlere ulaşıldı.

Ekipler tarafından kurtarılan kardeşlerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Çiftçi ailesi ve Karıkdağ köyü sakinleri jandarma ve kurtarma ekibine teşekkür etti.