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Dağda mahsur kalan kardeşler kurtarıldı

- karayolu üzerinde bulunan dağlık alanda hayvanlarına ot almaya giderken mahsur kalan çiftçi kardeşler yoğun çalışma sonucu kurtarıldı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 23.1.2021 20:47 ABONE OL
Dağda mahsur kalan kardeşler kurtarıldı

Hakkari'nin Kırıkdağ köyü Dikmen Mahallesi Alagipe mezrasında hayvanları için topladıkları otları almaya giden Nevzat ve Mustafa Çiftçi kardeşlerden haber almayan ailesi jandarmaya haber verdi.

İhaber üzerine jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri kardeşleri aramaya başladı. Kardeşlerle irtibat kurulmasının ardından ekipler, dağlık alanda kardeşlere ulaşıldı.

Ekipler tarafından kurtarılan kardeşlerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Çiftçi ailesi ve Karıkdağ köyü sakinleri jandarma ve kurtarma ekibine teşekkür etti.

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Dağda mahsur kalan kardeşler kurtarıldı
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