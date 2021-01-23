Depremin 1. yılında yaralar sarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir yıl önce 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında kimi eşini ve çocuğunu, kimi ağabeyini, bazıları da annesini kaybetti.Depremin ardından devlet depremzedelere yardım elini uzattı, yeni evlerine kavuşturdu. Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan evlerinin enkazı altında kalarak eşi Ayşe ve 9 yaşındaki oğlu Muhammed Salih'i kaybeden Hüseyin Civelek, depremden 4 saat sonra 13 yaşındaki oğlu Zekeriya ile kurtarıldı. Zekeriya ile yeniden yaşama tutunan Civelek, "Küçük oğlum da eşimin yanındaydı. Çocuğum 'Baba kurtar' diye bağırıyordu. Bu ses hâlâ ckulaklarımda çınlıyor. Gözlerimin önünde çocuğum can verdi. Bizleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarına yerleştirdiler. Bu süreçte devletimiz yanımızda oldu" dedi. Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan Kalay Apartmanı 5'inci katında yaşayan Dilek Kalay (60), evine misafirliğe gelen ağabeyi Ünal Kalay, teyzesi Gülçin Kalay (70) ve teyzesinin kızı Pınar Kalay ile depreme yakalandı. Dilek Kalay 9.5 saat, Pınar Kalay da 7.5 saat sonra kurtarıldı. Ünal ve Gülçin Kalay ise hayatını kaybetti. Pınar Kalay "Allah devletimizden razı olsun. Bize konut verdi. Tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı. Kimseye muhtaç olmadık. Evimi, annemi, amcamı kaybettim ama devletimiz annem gibi bana kucak açtı" diye konuştu. Bedensel engelli kalan Dilek Kalay ise "Tüm Türkiye bir olup bizi kurtardı" dedi.Elazığ'da afetzedeler için yapımı planlanan 20 bin 118 konuttan, yapımı biten 8 bininin 3 bini sahiplerine teslim edildi. 5 bin konut da 1 ay içinde teslim edilecek. Geri kalan konutlar ise hazirana kadar bitirilecek. Şu ana kadar depremzedelere nakdi ve ayni 1 milyar, esnafa 1 milyar liradan fazla kredi desteği ile 20 bin konut için 5 milyar TL destek verildi. Malatya'da ise 4 bin 902 kişiye 28 milyon 153 bin lira nakdi, 3 milyon 169 bin lira eşya yardımı yapıldı. Toplamda 5 binin üzerinde bina hasarlı olduğu için yıkıldı. Yapımı planlanan 5 bin 24 konuttan 3 bin 815'inin yapımına başlandı, 517'si teslim edildi. 678 konut şubatta teslim edilecek.Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir öncülüğünde, bir grup deprem uzmanı, Manisa'da kazdıkları hendeklerde 25 kilometrelik Kırkağaç fayını inceledi. Son bir yılda 8 bin depremin olduğu fay hattındaki 5 kilometre uzunluğunda 75 metre genişliğindeki alanı yerleşime kapatıldı.