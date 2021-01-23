İETT şoförü darp edildi

Yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası, kimliği henüz bilinmeyen kişiler önce otobüs şoförünü sözlü olarak taciz etti ardından otobüsün camlarını kırdı.

Otobüse giren saldırganlar, şoförü ve oğlunu darp etti. Bir süre sonra şoförü ve oğlunu otobüsten indiren saldırganlar, dışarıda da darp etmeye devam etti. Bu sırada, yolcuların bağrışmaları üzerine toplanan vatandaşlar, araya girerek şoförü ve oğlunu saldırıdan kurtardı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför ve oğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





İkinci olay ise dün Eyüpsultan'da da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Koç adındaki İETT şoförü görevi başındayken 34 NJ 1556 plakalı aracın şoförü ile yol verme nedeniyle tartıştı.

Sivil plakalı araç İETT aracının camlarını kırdı ve şoför Koç'u darp etti. İkili arasında çıkan kavgada kabin camının kırılması sonucu kolunda kesikler oluşan Koç, saldırgan şahıs kaçtıktan sonra ulaştığı aile yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken İBB ve İETT yetkilileri saldırıyı kınadı.