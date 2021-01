Prof. Dr. Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Devletimiz var olsun... Aşı sırası geldi, Annemize Babamıza Covid aşısını yaptırdık. Biri öğretmen biri mühendis haram lokmasız bizi büyüttüler hakları ödenmez. Onlara hizmet etmeyi bizlere biraz daha nasip et diye Allah'a her an dua ediyorum. Hayat çok kısa.." cümleleriyle duyurdu.