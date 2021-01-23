Kanlı kefenli aracı gören inanamadı! Esenyurt'ta akılalmaz görüntü...

Kendi arabama da uygulamak istedim. Yan tarafım zaten giysici oradan cansız manken alarak böyle bir şey yaptım. Cansız mankene kefen giydirip üzerini de boyadım. Benim yaptığım biraz farklı oldu tabi kimse ceset taşımaz arkasında. Ama ilgi çekmek için yaptım gören şok oluyor" diye konuştu.