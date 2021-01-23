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Müge Anlı programından son dakika gelişmesi: Alime Toprak adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: 'in Anamur İlçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak cinayetiyle ilgili itiraf canlı yayında geldi. Serada işlenen Ali Toprak cinayetinde yeni gelişmeyi Müge Anlı aktardı. Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli Alime Toprak canlı yayın sonunda stüdyoya gelen Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Kocasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 23.1.2021 20:35 Son Güncelleme: 23.1.2021 20:36 ABONE OL
Müge Anlı programından son dakika gelişmesi: Alime Toprak adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın cansız bedenini eşi buldu. Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi.

KOCASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti itiraf eden ve eşinin üzerine yürüdüğünü belirten Alime Toprak "Ben yapmasam o beni öldürecekti. Benim büyük oğlum hiç üzülmedi, babasından çok çekti" dedi.

"BEN ONU ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Yayının ardından Stüdyoya gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayeti itiraf eden Alime Toprak'ı gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından Mersin'e gönderilecek. Alime Toprak, "Bana başkası ile evleneceğini söyledi. Sen git iste dedi. Tartışma yaşadık, ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Çocuklarım için yaptım. Ben öldürdüm." dedi.

Alime Toprak kocasını öldürdüğünü canlı yayında Müge Anlı'ya itiraf etti | Video

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, kocası Ali T'nin ölümüyle ilgili olarak Müge Anlı'nın programında, cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.T, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlçedeki bir muz serasında geçen yıl ağustos ayında cesedi bulunan Ali T'nin öldürüldüğü belirlenmişti.

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Müge Anlı programından son dakika gelişmesi: Alime Toprak adliyeye sevk edildi
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