Muğla'da kahreden kaza: 1 ölü

Kaza, Yatağan ilçesinde meydana geldi. 9 ay önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak göreve başlayan Hüseyin Kozcu (20) mesaisini bitirdi ve evine doğru yola çıktı. Kozcu, 48 U 8567 plakalı otomobil ile Muğla Yatağan karayolu Necati Uygun Bulvarı'nda seyir halindeyken kaygan zeminden dolayı aracın kontrolünü kaybetti. Kozcu, aracıyla önce yol kenarında bulunan elektrik direğine daha sonrada takla atarak şarampole uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şarampole uçarak paramparça olan araçta sıkışan Kozcu'nun bedeni, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından AKS yardımıyla araçtan çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan müdahale ve kontroller sonrası Hüseyin Kozcu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Kozcu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden Kozcu'nun, 5 gün önce 20 yaşına girdiği öğrenildi.