Otobüsün zulasından 102 kaçak telefon çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu takibe alınarak durdurulan bir otobüste yapılan aramalarda, otobüsün alt kısmında bir noktaya poşetler içerisinde zulalanmış 102 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi ifadesi alınmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.