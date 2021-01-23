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Otobüsün zulasından 102 kaçak telefon çıktı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan bir otobüsün alt kısmında poşetler içerisinde zulalanmış 102 gümrük kaçağı ele geçirildi

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 24.1.2021 00:16 ABONE OL
Otobüsün zulasından 102 kaçak telefon çıktı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu takibe alınarak durdurulan bir otobüste yapılan aramalarda, otobüsün alt kısmında bir noktaya poşetler içerisinde zulalanmış 102 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi ifadesi alınmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.
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Otobüsün zulasından 102 kaçak telefon çıktı
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