Sokak dostları unutulmadı

Çevre Koruma ve Kontrol ekiplerince ilçe genelinde bulunan Park ve yeşil alanlara yem, mama ve et bırakılarak sokak dostlarını beslemeyi ihmal etmiyor.



Her gün düzenli olarak sokak dostları için yem ve mama bırakan ekipler tedavi ihtiyacı bulunan dostları da tedavisini yaparak sağlıklı bir şekilde doğaya salıyor.



Sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra soğuk kış gününde gece gündüz demeden sokak dostlarının yalnız bırakılmadığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hilmi Bilgiseven şunları söyledi. ''Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatları doğrultusunda sokak hayvanların beslenmesini hassasiyet içerisinde aksatmadan sürdürüyoruz, dün başlayan kısıtlamanın ardından akşam ve gündüz saatlerinde ekiplerimiz ilçe merkezi olmak üzere park, cadde ve yeşil alanlarda sokak hayvanlarının yemlenmesine devam ediyoruz. Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarımızın beslenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalarımıza ağırlık vermekteyiz, Bu kapsamda Belediye Başkanımızın girişimleri sonucunda Büyükşehir belediyemiz tarafından Diyarbakır yolu üzerinde sokak dostları için yapımı devam eden 'Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' projesiyle daha modern bir yuvaya kavuşacaklar'' dedi.