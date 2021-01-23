Traktör hırsızları Şanlıurfa'da tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çaldıkları traktörü Şanlıurfa'nın Suruç İlçesine getirerek satan 3 kişi Jandarma'nın fiziki ve teknik takibi sonucunda Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı.Jandarma çalınan traktörün peşini bırakmadı.Alınan bilgiye göre,Manisa'dan çalınan traktörü Şanlıurfa'da satan 3 şüpheli Jandarma'nın fiziki ve teknik takibi sonucunda Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.D., H.K. ve C.V. tutuklanarak cezaevine konuldu