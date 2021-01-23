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Traktör hırsızları 'da tutuklandı

’da traktör çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 23.1.2021 11:35 ABONE OL
Traktör hırsızları Şanlıurfa'da tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çaldıkları traktörü Şanlıurfa'nın Suruç İlçesine getirerek satan 3 kişi Jandarma'nın fiziki ve teknik takibi sonucunda Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı.Jandarma çalınan traktörün peşini bırakmadı.Alınan bilgiye göre,Manisa'dan çalınan traktörü Şanlıurfa'da satan 3 şüpheli Jandarma'nın fiziki ve teknik takibi sonucunda Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.D., H.K. ve C.V. tutuklanarak cezaevine konuldu

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Traktör hırsızları Şanlıurfa'da tutuklandı
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