Diyarbekirspor’dan şehit Ali Gaffar Okkan anıtına karanfil

Misli.Com 3.Lig 1.Grup ekibi Diyarbekirspor, 24 Ocak 2001 tarihinde suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Eski Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve aynı saldırıda şehit olan 5 polis memurunu şehadetlerinin 20.yılında unutmadı.

Teknik Direktör Şenol Demir, İkinci Başkan Veysi Avşar, teknik heyet ve futbolcular menfur saldırının yaşandığı Şehitlik Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'na gelerek Okkan ve şehitlerin anıtına karanfiller bırakarak dua etti.

Saldırının yaşandığı dönemde Diyarbakırspor takım kaptanı olan Şenol Demir, Okkan'ın yaptığı hizmetler nedeniyle şehirde efsane olduğunu ifade ederek çok iyi ilişkilerde bulunduğu efsane müdürü saygı ve rahmetle andı.

Diyarbekirspor İkinci Başkanı Veysi Avşar ise Okkan'ın kalplerde ölümsüz olduğunu dile getirerek,"Diyarbekirspor olarak kendisini dualarla anmak istedik ve hep beraber buraya geldik.Perşembe günü yapacağımız Manisaspor maçına pankartla çıkarak stadyuma posterini asacağız" dedi.

GÜNEYDOĞU SPOR YAZARLARI DERNEĞİNDEN ANMA

Güneydoğu Spor Yazarları Derneği (GSYD), şehadetinin 20.yılında efsane müdür Ali Gaffar Okkan'ı olayın yaşandığı Sezai Karakoç Bulvarında yapılan anıtı ziyaret ederek dualarla andı.

Okkan için yapılan anıta karanfil bırakan GSYD Başkanı Mehmet Yılmaz Bay ve beraberindekiler dua ettikten sonra ayrıldı.