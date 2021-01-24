Hem kar, hem de virüsle savaşıyorlar

Bitlis'te, 85 yaş üstü vatandaşların 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aldıkları randevu ile evlerine giden ekipler, koronavirüs aşısı yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid'le mücadele kapsamında huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların da aşılanacağını bildirmesinin ardından Bitlis'te aşılama çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda Bitlis Tatvan'a bağlı Çalıdüzü Köyü'ne giden mobil sağlık ekibi, tulum, eldiven ve maskelerle kendilerini ve vatandaşları pandemiye karşı koruma altına alıyor.Tatvan ilçe Sağlık Müdürlüğü ekibi, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çalıdüzü Köyü'nde ikamet eden 86 yaşındaki Asiye Yargı'ya evinde aşıyı uyguladı. Aşı sonrası yarım saat evden ayrılmayan ekipler, olası rahatsızlığa karşı da önlem almış oluyor. Pratisyen Hekim Dr. Oğuzhan Otlu, "Tüm sağlık çalışanları olarak büyük bir özveri ile görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. 85 yaş üstü vatandaşlarımız 182'den randevu alıp evde aşı hizmetinden yararlanabilirler" dedi.