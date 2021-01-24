Koçbaşı ile kapı kırıldı! 9 kişi kumarda yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda, bir işletmede sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği, sosyal mesafe ve maske takma kurallarının da ihlal edildiği ifade edildi. Bunun üzerine ekipler yanlarına aldıkları koçbaşı ile kapıyı kırarak yaptıkları baskında, içeride kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı. İçeride bulunan 9 kişiye sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra ayrıca kumar oynamaktan idari para cezası kesildi. Ayrıca 1 kişiye kumar oynamaktan işlem yapıldı.. Ayrıca kumar malzemeleri ve masada ele geçirilen paralara el konuldu