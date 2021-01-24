Koronayı atlatanların dikkat etmesi gereken belirtiler





"EN YAYGIN ŞİKAYET EKLEM AĞRISI VE HALSİZLİK"

Merkezde yapılan incelemelerde korona virüsü yenmiş kişilerde halen eklem ağrısı ve halsizlik gibi şikayetin devam ettiğini anlatan Dr. Bildirici, "Genelde çok yaygın olan gezici eklem ağrıları, genel bir halsizlik ve yorgunluk semptomunu hastalarımızın çok önemli bir kısmı tarif ediyor. Diğer taraftan, yoğun bakıma girmeyip serviste yatan hastalarımızın da yüzde 20'sinde, yoğun bakımda yatan hastalarımızın da yüzde 10'unda bir solunum güçlüğü şikayetine rastlıyoruz. İlginç bir şey daha var, özellikle ileri yaş grubunda her 4-5 hastada bir genelde uyku bozuklukları, dalgınlık ve unutkanlık gibi nörolojik semptomlara da denk gelebiliyoruz. Biz gelen bu 500 hastayla, merkezle ilgili düşünceleri ve merkezden memnunlar mı diye bir anket çalışması yaptık. Yaklaşık yüzde 90'ın üzerinde bir memnuniyet gördük. Hastanemizde daha çok randevu sistemi ile çalışıyoruz. Çünkü bu hastalara ciddi vakitler ayrılıyor. Bir hastaya minimum 40 dakika vakit ayrılıyor. Bu sebeple randevu ile hasta kabulünü tercih ediyoruz ancak diğer hastalarımız da çekinmeden başvurabilirler" şeklinde konuştu.