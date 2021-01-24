Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 23 Ocak 2021 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Sayısal Loto sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Büyük ikramiyenin geçtiğimiz çekilişte devretmesinin ardından ikramiye 100 Milyon TL'yi aşmıştı. Bu kapsamda şans oyunu severler büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayaliyle bilet doldurma işlemlerini bayi ve MPİ online sistemde gerçekleştiriyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango ile 23 Ocak 2021 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 23 OCAK 2021 MPİ BİLET SORGULAMA!

Noter Huzurunda haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı gerçekleşen çekiliş bu akşam Star Tv ekranlarında canlı yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından Sayısal loto sonuçlarına Sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz…