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sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği sonuçları için araştırmalar başladı. Bugün gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 100 Milyon TL’yi aştı. İkramiyenin böylesine büyümesiyle bu oyuna ilgi oldukça artarken online ve bayilerden bilet dolduran binlerce kişi MPİ bilet sorgulama ekranı ile şanslı numaraları bilip bilemediklerini öğrenebiliyor. Peki, sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.1.2021 07:09 Son Güncelleme: 24.1.2021 07:10 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 23 Ocak 2021 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Sayısal Loto sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Büyük ikramiyenin geçtiğimiz çekilişte devretmesinin ardından ikramiye 100 Milyon TL'yi aşmıştı. Bu kapsamda şans oyunu severler büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayaliyle bilet doldurma işlemlerini bayi ve MPİ online sistemde gerçekleştiriyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango ile 23 Ocak 2021 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 23 OCAK 2021 MPİ BİLET SORGULAMA!

Noter Huzurunda haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı gerçekleşen çekiliş bu akşam Star Tv ekranlarında canlı yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından Sayısal loto sonuçlarına Sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz…

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto bu akşamki çekiliş STAR TV'de yayınlanan İbo Show'da Seda Sayan'ın sunumu ile 21.30'da gerçekleşecek


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 23 Ocak 2021 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!
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