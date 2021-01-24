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EGM ve PA ile sınavı ne zaman? 27.Dönem yayınlandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruları yapılıyor. 27. Dönem POMEM kapsamında toplamda 8 bin olmak üzere 5 bin 440 erkek, 960 kadın lisans mezunu ile, bin 360 erkek 240 bin kadın önlisans mezunu polis alımı yapılacağı açıklanmıştı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sınav tarihi ve polis alımı giriş belgesine çevrildi. Peki ? 27.Dönem yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 24.1.2021 13:44 Son Güncelleme: 24.1.2021 13:44 ABONE OL
EGM ve PA ile POMEM polis alımı sınavı ne zaman? 27.Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

POMEM polis alımı ile ilgili son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Polis Akademisi tarafından duyuruları takip eden polis adayları sınav tarihlerini ve giriş belgesini merak ediyor. 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci alımı mülakatları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla detaylar belli olacak. Peki POMEM polis alımı sınavı ne zaman? 27.Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

27.DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından POMEM polis alımı duyuruları takip ediliyor. Son yapılan duyuruyla birlikte 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci alımı mülakatları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacağı biliniyor…

POMEM POLİS ALIMI DUYURUSU!

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci alımı mülakatları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Açıklamada başvuru merkezleri ve tarihlerinin ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacağı da duyuruldu.

POLİS ALIMI ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

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EGM ve PA ile POMEM polis alımı sınavı ne zaman? 27.Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
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