EGM ve PA ile POMEM polis alımı sınavı ne zaman? 27.Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

POMEM polis alımı ile ilgili son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Polis Akademisi tarafından duyuruları takip eden polis adayları sınav tarihlerini ve giriş belgesini merak ediyor. 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci alımı mülakatları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla detaylar belli olacak. Peki POMEM polis alımı sınavı ne zaman? 27.Dönem POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

27.DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından POMEM polis alımı duyuruları takip ediliyor. Son yapılan duyuruyla birlikte 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci alımı mülakatları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacağı biliniyor…